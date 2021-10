1 Max Brendle und der FC Holzhausen haben zuletzt zu Hause gegen Gmünd drei wichtige Punkte fest festgemacht. Am Samstag geht es zum Spitzenspiel nach Hofherrenweiler. Foto: Wagner

Ein Spitzenspiel steht für den Tabellenvierten FC Holzhausen gegen die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach am Samstag an. Nur zwei Punkten liegt der FC hinter dem Zweitplatzierten.















TSG Hofherrnweiler/Unterrombach – FC Holzhausen (Samstag, 15.30 Uhr). Damit, dass der FC Holzhausen nach neun Spielen vom vierten Platz grüßen würde, hatte wohl kaum jemand gerechnet. Ähnlich verhält es sich auch beim Gegner, TSG Hofherrnweiler/Unterrombach, der auch zu den "Neuen" in der Verbandsliga zählt. Nach holprigem Start steht das Team auf Platz zwei.

Dem Trainerteam Pascal Reinhardt, Emanuele Ingrao und Oliver Grathwol ist klar, dass auswärts ein "echtes Kaliber" auf ihre Mannschaft wartet. Durch den körperlich eher robusten Gegner schätzt Reinhardt, dass ein "echtes Kampfspiel" bevorsteht. Nach dem, was man in Erfahrung bringen konnte, wird auf einem eher kleinen Rasenplatz gespielt. Doch die noch ungeschlagenen Holzhausener haben durchaus die Chance, sich hier zu behaupten. "Wir müssen das annehmen und die richtige Körpersprache von Beginn des Spiels an den Tag legen", sagt Reinhardt.

"Nach außen wäre ein Sieg in diesem Spiel ein kleines Ausrufezeichen, aber die Saison ist noch lang und unser Ziel ist es nach wie vor, den Abstand nach hinten möglichst zu vergrößern beziehungsweise zu halten", so der junge Trainer, der nicht damit gerechnet hätte, dass seine erste Saison in Holzhausen so gut anlaufen würden. Vor allem nachdem es zum Beginn der Vorbereitung einige personelle Problem durch Verletzte gab und auch das frühe Ausscheiden aus dem Pokal hatte einigen Zweiflern in die Karten gespielt. "Wir sind dadurch aber nur weiter zusammengerückt. Jetzt müssen wir nur lernen, unsere Qualitäten jedes Wochenende abzurufen."

Personell sieht es zwar nicht schlecht aus, aber Janik Michel und Kevin Müller stehen für das Spiel am Samstag noch auf der Kippe. Beide sind leicht angeschlagen. Zudem hat sich Felix Plocher verletzt, bei Enrico Huss ist nach dem jüngsten Spiel noch nicht ganz klar, was er sich an der Wade beziehungsweise der Achillessehne zugezogen hat – es geht aber schon wieder besser. Außerdem ist Marc Wissmann weiter angeschlagen und Furkan Sari ist krank. Für die kommende Woche gilt es nun personell gut hauszuhalten, da am Mittwoch das Nachholspiel, das noch mal um eine Woche verlegt worden war, gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen ausgetragen wird. "Da kommt uns momentan der gute und breite Kader entgegen", sagt Reinhardt. Im Tor wird Henning Schwenk stehen, der sich mit Kevin Fritz abwechselt.

Auf eine lange Busfahrt nach Hofherrnweiler bei Aalen muss sich das Team gefasst machen. "Und der Rückweg mit drei Punkten im Gepäck wäre umso leichter", lacht Reinhardt.