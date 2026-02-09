„Echtes Ekelwetter“: Welche Tage an der Fasnet in VS besonders ungemütlich werden

Nass, kalt und ungemütlich: Die Hohen Tage der Fasnet in VS werden zur echten Wetterprobe. Ein Meteorologe spricht von „Ekelwetter“ – sogar mit Schneeschauern.

Die Vorfreude auf die Hohen Tage in Villingen-Schwenningen ist zu spüren – die Narren können es kaum erwarten, bis sie das Zepter endgültig in der Hand haben. Klar ist aber: Der Schirm dürfte bei vielen fester Bestandteil werden. Denn pünktlich zu den Hohen Tagen zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. Regen, Schneeregen und sogar Schneeschauer begleiten die Fasnet fast durchgehend.

„Ja, in der Tat – wetterfeste Kostüme sind gefragt“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer der Q.met GmbH. Für ihn ist klar: „Das ist echtes Ekelwetter.“

Schon am Schmotzige Dunschtig bleibt es laut Jung den ganzen Tag über nass – für die Kinderumzüge sind das keine prickelnden Aussichten. Immer wieder fällt Regen, dazu weht ein frischer Wind bei Temperaturen um sieben Grad. Am Freitag wird es kaum besser: Zeitweise Regen, stellenweise Schneeregen und nur noch etwa vier Grad sind zu erwarten.

Richtig winterlich kann es dann am Wochenende werden, bei Temperaturen um ein Grad. „Ab Samstag gibt es sogar Optionen auf weiße Überraschungen“, sagt Jung. Schneeschauer ziehen durch, zwischendurch kann sich zwar kurz die Sonne zeigen, insgesamt bleibt es aber kalt bei rund einem Grad. Der Sonntag verläuft ähnlich – da stehen unter anderem der große Umzug in Schwenningen sowie in Villingen der Katerempfang, die Schlüsselübergabe und die Fasnetsuche der Glonkis auf dem Programm.

Auch zum Fasnetmentig und Fasnetziischtig setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Am Montag zum Umzugsmarathon in Villingen gibt es Aprilwetter mit Schneeregen und sehr nassem Schnee sowie Temperaturen um vier Grad. Zum großen Umzug in Villingen am Dienstag sind Regen und viele Wolken bei fünf Grad angekündigt.

Unterm Strich heißt das für die Fasnet in der Doppelstadt: Es wird ungemütlich – aber Narro, Hansel und Co. werden sich die Hohen Tage trotz Ekelwetter sicherlich nicht vermiesen lassen.