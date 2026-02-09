„Echtes Ekelwetter“: Welche Tage an der Fasnet in VS besonders ungemütlich werden

Nass, kalt und ungemütlich: Die Hohen Tage der Fasnet in VS werden zur echten Wetterprobe. Ein Meteorologe spricht von „Ekelwetter“ – sogar mit Schneeschauern.
Die Vorfreude auf die Hohen Tage in Villingen-Schwenningen ist zu spüren – die Narren können es kaum erwarten, bis sie das Zepter endgültig in der Hand haben. Klar ist aber: Der Schirm dürfte bei vielen fester Bestandteil werden. Denn pünktlich zu den Hohen Tagen zeigt sich das Wetter von seiner ungemütlichen Seite. Regen, Schneeregen und sogar Schneeschauer begleiten die Fasnet fast durchgehend.