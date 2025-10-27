Echter Glücksgriff: Dieses Geheimnis hüten die Freudenstädter Arkadenleuchten

Ein Stück echte Freudenstädter Stadtgeschichte für die eigenen vier Wände? Die neuesten Schätze des Denkmalvereins Freudenstadt machen es möglich.
Die Rede ist von den alten Arkadenleuchten, von denen sich nun 55 Stück im Besitz des Denkmalvereins befinden. Denn als die Stadtverwaltung pünktlich zum Start der Gartenschau im „Tal X“ die Beleuchtung in den Arkaden am Marktplatz erneuern ließ, befand das Amt für Stadtentwicklung die alten Leuchten für zu schade, um sie einfach zu entsorgen und kontaktierte den Denkmalverein.