„Von den Toten lernen“, heißt es auf den Plakaten, die aktuell an vielen Stellen in Lahr hängen. Demnach ist am kommenden Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Geroldseckerhalle eine „anatomische Ausstellung“ zu sehen. Rund 200 Exponate sollen gezeigt werden, was laut den Veranstaltern „einzigartig“ sei in Europa. Was die Schau definitiv ist: umstritten.