Echtdampftreffen in Schramberg: Lokomotiven voll unter Dampf

Sie zählen zu den Besonderheiten der Modelleisenbahnen: Die Echtdampflokomotiven im Maßstab 1:22,5. So groß, dass Details erkennbar sind, aber auch so klein, dass sie „drinnen“ fahren können. Dies bewiesen sie beim Echtdampf-Loktreffen in der Schramberger H.A.U.