EC Zentrum Dobel: Bei Musikfreizeit wird täglich mehrere Stunden geprobt

Eine deutsch-französische Orchester- und Chorfreizeit findet im EC Zentrum Dobel statt. Das Abschlusskonzert ist am Donnerstag in der Bad Herrenalber Klosterkirche.
Gemeinsam musizieren, Nachbarn und ihre Sprache durch das Zusammensein besser kennenlernen – und gemeinsam Freizeit und Spaß erleben: Die deutsch-französische Musikfreizeit des „Arbeitskreises Musik in der Jugend“, gemeinsam mit der französischen „Les Voix dÒrphée“, hat in ihrer fünften Auflage 40 Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren, aus Hamburg bis Berlin, aus Paris oder Nantes, für eine Woche im EC Freizeit- und Schulungszentrum zusammengebracht.