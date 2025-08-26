EC Zentrum Dobel: Bei Musikfreizeit wird täglich mehrere Stunden geprobt

Eine deutsch-französische Orchester- und Chorfreizeit findet im EC Zentrum Dobel statt. Das Abschlusskonzert ist am Donnerstag in der Bad Herrenalber Klosterkirche.

Gemeinsam musizieren, Nachbarn und ihre Sprache durch das Zusammensein besser kennenlernen – und gemeinsam Freizeit und Spaß erleben: Die deutsch-französische Musikfreizeit des „Arbeitskreises Musik in der Jugend“, gemeinsam mit der französischen „Les Voix dÒrphée“, hat in ihrer fünften Auflage 40 Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren, aus Hamburg bis Berlin, aus Paris oder Nantes, für eine Woche im EC Freizeit- und Schulungszentrum zusammengebracht.

Alle mit Instrumentenerfahrung und Neugier auf ihre Mit-Freizeiter, ein ganzes Symphonieorchester im Gepäck: von den Streichern, den Geigen bis zum Kontrabass, von Holz- und Blechbläsern, der Klarinette, Querflöte und dem Fagott, bis zu Trompete, Posaune, Horn und Euphonium, der „kleinen“ Tuba.

Im Vorfeld vorbereitet

Täglich, erzählen Lisa Ecker und Sara Dicks vom sechsköpfigen Betreuerteam, wird mehrere Stunden gemeinsam geprobt. Stücke, die die Teenager im Vorfeld vorbereiten konnten. Das Betreuerteam ist selbst mindestens musikalisch vorbelastet, Orchesterleiterin Mona etwa ist hauptberuflich Musikerin. Und erklärt während der Orchesterprobe in Deutsch und Französisch die Einsätze, die Stellen, die noch optimiert werden sollen: „Oui, c’est mieux, das ist besser!“

Daneben gibt es spielerisch Einblicke in Leben, Kultur und Sprache des jeweiligen Nachbarlandes und manches Vorurteil, manches Klischee räumt sich von selbst auf: Nein, die Deutschen trinken eben nicht nur Bier in großen Mengen und Nein, nicht alle Franzosen essen Frösche und Schnecken- und wenn, dann eher selten.

Die Mädchen und Jungen finden schnell zusammen. Fast jede weiß von jedem den Namen, welche Sprache sie oder er spricht, welches Instrument gespielt wird. Der zwölfjährige Jakob spielt Percussion und kommt aus dem niederländischen Rotterdam, spricht aber akzentfrei Deutsch.

Konzertration beim Musizieren: ein Teil der jugendlichen Freizeitteilnehmer im EC-Zentrum. Foto: Gegenheimer

Der ebenfalls zwölfjährige Matti aus Radolfzell spielt schon sechs Jahre lang Klarinette und ist bereits das zweite Mal bei der Freizeit. Lorraine (13) kommt aus Strasbourg und spielt ebenso Cello wie Katharina (14) aus Rosenheim oder die gleichaltrige Clothilde aus Paris, die ihr Instrument schon sieben Jahre lang spielt. Der zwölfjährige Severin ist der Einzige mit einer Bratsche, der15-jährige Basile aus LeMans spielt Euphonium, der gleichaltrige Alexandre den

Kontrabass. Beide sind nicht das erste Mal auf der Freizeit.

Tolle Landschaft

Sie sind sich alle einig: Dobel als Unterkunftsort hat eine tolle Landschaft, das EC-Heim optimale Freizeit- aber auch Probenmöglichkeiten. „Ich bin richtig stolz, wenn wir alle gemeinsam zu üben beginnen“, schildert eine Jugendliche, „das hört sich richtig beeindruckend an!“ In der Tat – als Mona wieder den Taktstock hebt, um „Nostalgia“ noch einmal durchzuspielen, die Passagen der Streicher, der Blechbläser, der „Hölzer“ dazu, erhebt sich im nüchternen Probenraum die Musik in beeindruckender Fülle und Vielfalt, man wähnt sich im Konzertsaal.

Wer die Jugendlichen mit ihrer Musik erleben möchte, ist eingeladen zum Abschlusskonzert am Donnerstag, 28. August, ab 16 Uhr in der Bad Herrenalber Klosterkirche. Neben Filmmusik aus „Magnificent Seven“ von Elmer Bernstein und Auszüge aus den „Norwegischen Tänzen“ von Edvard Grieg gibt es auch ein Solostück für Tuba. Der Eintritt ist frei.