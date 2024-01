EBM-Papst: Unternehmen investiert in Singapur und Indien

Eine Million Euro fließt in den Aus- und Umbau des Standorts in Singapur, in Indien sollen 200 weitere IT-Spezialisten arbeiten.

EBM-Papst investiert rund eine Million Euro in den Aus- und Umbau seines Standorts in Singapur. Die ursprüngliche Zentrale der Südostasien-Region wird künftig eine größere Bedeutung innerhalb der EBM-Papst-Gruppe einnehmen und die gesamte Asien-Pazifik und Middle-East-Asia-Region steuern, teilt das Unternehmen mit, das auch in der Bergstadt eine Tochtergesellschaft betreibt.

Auch die Expansion von den IT- und Produktionskapazitäten in Indien ist geplant. Damit stärkt das Unternehmen im Rahmen der „Decoupling China Strategie“ die Präsenz in der restlichen asiatischen Region und erhöht die Resilienz der Lieferketten. In China fokussiert sich das Unternehmen mit seinen knapp 2000 Mitarbeitenden noch stärker auf den chinesischen Markt und seine lokalen Kunden.

Kürzlich fand die feierliche Eröffnung des nun modernisierten Büro- und Lagergebäudes in Singapur statt, an der auch CEO Klaus Geißdörfer und CSO Thomas Nürnberger teilnahmen.

Bei der Weiterreise von Geißdörfer und Nürnberger nach Indien stand dann die Einweihung des neuen IT-Büros in Chennai an. Auf rund 2800 Quadratmetern sollen in den kommenden Jahren 200 zusätzliche IT-Spezialisten arbeiten und digitale Lösungen für das global agierende Unternehmen entwickeln.

Produktionskapazitäten in Chennai werden ausgebaut

Gleichzeitig verkündete das Management den Ausbau der Produktionskapazitäten in Chennai. „Als Technologieführer möchten wir unsere Marktpotenziale in der Asien-Pazifik Region noch besser nutzen. Im Rahmen unserer Glokalisierungsstrategie ‘local for local‘ bauen wir unsere Regionen Americas, Europa sowie Asien-Pazifik inklusive China kontinuierlich und eigenständig aus. Die Stärkung der Standorte Singapur und Indien ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Singapur ist Vorreiter bei den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sowie Dreh- und Angelpunkt der Asien-Region. Eine perfekte Kombination für uns. In Indien erweitern wir unsere Produktionskapazität, um unsere Kunden vor Ort noch schneller und entsprechend ihrer Wünsche zu beliefern“, sagt Geißdörfer.

Das Unternehmen ist seit 1996 in Singapur und Indien vertreten. In Singapur werden derzeit rund 38 Mitarbeiter beschäftigt, weitere 31 arbeiten in der Südostasien Region, inklusive Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippinen und Indonesien. In Indien hat das Unternehmen rund 340 Mitarbeiter.