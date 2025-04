Die drei Inhaberfamilien McCracken, Philippiak und Sturm werden zukünftig im Aufsichtsrat der EBM-Papst Unternehmensgruppe vertreten sein. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der drei Familien für die stabile und nachhaltige Weiterentwicklung des Technologieführers, betont das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Im Kontext mit dem Eintritt von Chloë McCracken, Jan Philippiak und Ralf Sturm in den Aufsichtsrat haben die Gesellschafter eine Änderung der Rechtsform der persönlich haftenden Gesellschafterin der Unternehmensgruppe EBM-Papst von einer GmbH in eine KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) vorgenommen.

Diese Maßnahme hat laut dem Unternehmen keine Auswirkungen auf das operative Geschäft, die Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner von EBM-Papst. Allerdings wird das Unternehmen aufgrund der Rechtsformänderung ihrer Komplementärin künftig als EBM-Papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG firmieren.

„Wir haben uns als Inhaberfamilien entschieden, in den Aufsichtsrat einzuziehen, um noch enger an der strategischen Gestaltung von EBM-Papst mitzuwirken. Damit stärken wir unsere Stellung im Unternehmen und sichern die Zukunftsfähigkeit unseres Familienunternehmens langfristig – auch über einen Generationenwechsel hinaus“, erklärten McCracken, Philippiak und Ralf Sturm gemeinsam.

Näher am Unternehmen

Die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe unter Leitung von Vorstandsvorsitzendem Klaus Geißdörfer begrüßt ausdrücklich den Schritt der Gesellschafter, in den Aufsichtsrat einzuziehen und damit näher an das Unternehmen heranzurücken. McCracken, Philippiak und Sturm werden als Repräsentanten der Inhaberfamilien die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, Bettina Volkens, Dirk Lupberger und Eberhard Veit, ersetzen. Davon abgesehen bleibt die bisherige Besetzung des Aufsichtsrats unverändert. Sturm wird mit dem Wechsel in den Aufsichtsrat seine operative Tätigkeit bei EBM-Papst beenden. Zuvor war er mehr als 17 Jahre in leitender Funktion für EBM-Papst tätig.