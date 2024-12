Ebinger Waldkindergarten: Große Wagen sollen Häuschen ersetzen

1 So sieht der Schömberger Kindergartenwagen aus – würde dieser Standard nicht auch für Albstadt ausreichen? Foto: Holderied

Bereits im Mai hatte sich abgezeichnet, dass die vier Jahre alte Planung des Waldkindergartens auf dem Ebinger Kreuzbühl nicht mehr ganz in die Zeit passte. Jetzt wünschen drei Gemeinderatsfraktionen eine Revision des damaligen Baubeschlusses.









Am Grundsatzbeschluss – auf dem Ebinger Kreuzbühl wird ein Waldkindergarten gebaut – rütteln CDU, WSA und die Grünen ausdrücklich nicht in dem Beschlussantrag, den sie am heutigen Donnerstag im Gemeinderat stellen wollen. Der neue Kindergarten soll kommen, und er soll ein Waldkindergarten sein, auf dem Kreuzbühl – Wald ist gut, Naturnähe angesagt.