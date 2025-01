Ebinger Innenstadt: „ZIZ“ geht auf die Zielgerade

1 So soll einst die Bahnhofstraße beim Kiesinger-Platz aussehen... Foto: Sophie Maierhofer/Sophie Maierhofer

Ende 2021 bekam Albstadt vom Bund drei Millionen Euro für die Belebung und Aufwertung der Ebinger Innenstadt bewilligt. 2025 läuft die Förderung aus – was steht zu Jahresbeginn auf der Habenseite?









Im Juli 2021, also in der Halbzeitpause der Corona-Pandemie, hatte sich der Albstädter Gemeinderat unter dem Motto »Innenstadt neu denken« zu einer Klausurtagung zusammengefunden und darüber nachgedacht, wie man der Ebinger Innenstadt aus ihrer bedrängten Lage helfen könnte. Der gebeutelte Einzelhandel geriet gegenüber den Internet-Giganten mehr und mehr ins Hintertreffen, die Leerstände mehrten sich, und die Poser machten sich breit – was ließ sich tun? Die Gemeinderäte erarbeiteten einen Maßnahmenkatalog, vorerst ohne Finanzierungsperspektive, und konnten ihr Glück kaum fassen, als die Stadt Ende des Jahres eine Förderzusage des Bundes erhielt: Der war bereit, das Albstädter Projekt zu 75 Prozent aus seinem Programm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« , kurz „ZIZ“, mitzufinanzieren – rund drei Millionen Euro stellte er in Aussicht; nur die vierte mussten die Albstädter selbst aufbringen. Ein Wunder war geschehen.