Ebinger Heimatmuseum: Die Glocken sollen wieder läuten – nur nicht nachts

1 Schweren Herzens haben Vorsitzender Albert Sauter (rechts) und sein Stellvertreter Gerd Lichtenberg Susanne Kiefer als Schatzmeisterin verabschiedet. Foto: Lichtenberg

Der Förderverein Ebinger Heimatmuseum hat sich viel vorgenommen, freut sich über gestiegene Besucherzahlen und plant einen kleinen Scoop.









Vor zahlreichen Zuhörern, darunter Bürgermeister Udo Hollauer sowie Susanne Goebel und Tim Delle von den Museen Albstadt, vermeldeten Albert Sauter Vorsitzender des Fördervereins Ebinger Heimatmuseum, und sein Stellvertreter Gerd Lichtenberg bei der Hauptversammlung gestiegene Besucherzahlen, die sie unter anderem auf das Ende der Coronavirus-Pandemie zurückführen. Es gab zahlreiche Gruppenführungen außerhalb der regulären Öffnungstage, darunter drei Führungen mit Schulklassen – besonders die Sonderausstellung zur Revolution von 1848 habe viele Besucher angezogen. Anlässlich des 100. Jahrestag des Rundfunks in Deutschland hatte Lichtenberg einen launigen Vortrag über die Geschichte des Mediums gehalten, das bis in die 1960er-Jahre im Mittelpunkt des Kultur- und Familienlebens stand – er vergaß nicht, die einschlägigen Händler zu erwähnen, welche die Geräte in Ebingen vertrieben.