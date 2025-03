Ebinger Fasnet: Der Teufel ist wieder im Verlies

18 Da liegt er, der Schlossbergteufel – seine Hexen tragen ihn auf einer Bahre ins Verlies. Foto: Martin Kistner

Auch in Albstadt ist am Dienstag die Fasnet zu Ende gegangen – eine besonders ausgedehnte, was nicht zuletzt den Vorteil hat, dass die Wartezeit bis zum Beginn der nächsten Saison nicht ganz so lange währt.









In Ebingen endete die Fasnet. Die Hexen der Zunft Schlossbergturm mochten noch so laut heulen und versuchen, den Narrenbaum gegen die Kettensäge abzuschirmen; am Ende mussten Büttel, Turm und Hannäbler doch in den Gewahrsam, der Narrenbaum fiel – und mit ihm, vom Schlag gerührt, auch der Schlossbergteufel, den die Hexen anschließend ins Verlies trugen. Dann hieß es „Masken ab!“, und die Ebinger Fasnet 2025 war Geschichte.