1 Liselotte Wildt-Abt, Inhaberin des gleichnamigen Ebinger Traditionscafés, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Foto: Ringwald

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Liselotte Wildt-Abt, die Inhaberin des gleichnamigen traditionsreichen Cafés in der Ebinger Sonnenstraße, am 25. Februar 84-jährig gestorben.















Albstadt-Ebingen - Liselotte Abt wurde am 30. September 1937 als Tochter des Bäckermeister Anton Abt und seiner Frau Anna geboren. Die Eltern hatten seit 1932 in der Sonnenstraße 67, an der Ecke zur Gartenstraße, eine Bäckerei betrieben, die Anna und Liselotte Abt nach dem Tod von Anton Abt im Jahre 1966 gemeinsam weiterführten. Liselotte Abt hatte zuvor eine Lehre im elterlichen Betrieb absolviert und mehrere Jahre als Konditoreifachverkäuferin im Café Schapmann in der Stuttgarter Königstraße gearbeitet.

Mit der Heirat begann die Expansion

1967 heiratete Liselotte Abt den Konditormeister Carlo Wildt, und damit begann die geschäftliche Expansion. Das Haus in der Sonnenstraße wurde umgebaut, die Geschäftsräume vergrößert, das Erdgeschoss in ein Café mit Ladengeschäft umgewandelt. Fortan firmierte das Unternehmen als Conditorei-Café Wildt-Abt und erwarb sich rasch im ganzen Landkreis und darüber hinaus den Ruf eines gehobenen Gastronomiebetriebs. Die Backstube und das Konditorenteam waren so leistungsfähig, dass sie noch ein zweites Café, ein Kaffeehaus im Bistro-Stil mit Ladengeschäft, in der Ebinger Marktstraße 19 versorgen konnten: Das City-Café Wildt-Abt hatte 60 Sitzplätze auf zwei Stockwerken und ein Straßencafé in der Fußgängerzone im Schulgärtle. Im Stammhaus in der Sonnenstraße wurde zudem ein Fremdenzimmer eingerichtet.

In den 1990er Jahren verschlechterten sich die ökonomischen Bedingungen für die innerstädtische Gastronomie; Carlo Wildt entschloss sich 1991 schweren Herzens, das City-Café zu schließen. Im Herbst 1996 starb er nach langer, schwerer Krankheit; danach führte seine Witwe das Café Wildt-Abt allein weiter, dem sie ihr ganzes Leben gewidmet hatte. Liselotte Wildt-Abt wird am heutigen Dienstag, 8. März, auf dem Ebinger Friedhof beigesetzt; die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr.