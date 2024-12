Ebingen versprüht Weihnachtszauber: Der Nikolaus hat einen Fanclub

Premiere feiert der Ebinger Weihnachtszauber in der ganzen Stadtmitte. Seit Freitag duftet es nach Süßem und Herzhaftem aus allen Ecken und Enden der Innenstadt. Fast 60 Stände in neuen, schönen Hütten reihen sich an der Marktstraße bis zur großen Bühne auf dem Kurt-Georg-Kiesinger-Platz – dort steigt am Samstag das Winter City Open Air – und auf dem Bürgerturmplatz auf.