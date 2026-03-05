Ebhauser Verein: Kunstkreis zeigt sich bei „Markt der Möglichkeiten“

Der Kunstkreis Oberes Nagoldtal (KKON) setzt auf Kontinuität und bestätigte seine Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern.

Vorsitzende Rosemarie Grathwohl wurde einstimmig wieder gewählt und ist damit seit dem Jahr 2000 ununterbrochen in diesem Amt an der Vorstandsspitze engagiert. Bestätigt wurden auch ihre Stellvertreterin, Heidi Lutz, die das Amt bereits seit 13 Jahren ausübt, sowie Birgit Lücke als Kassenwartin und Margit Valjak als Schriftführerin. Wie bereits die beiden langjährigen Vorsitzenden erhielt auch Margit Valjak für stolze 22 Jahre als Schriftführerin viel Beifall von den Anwesenden.

Jeweils nahezu einstimmig wieder gewählt wurden auch Marline Fetzer-Hauser als Pressewartin, Stefanie Mörk, die für die Homepage und Soziale Medien zuständig ist, und für den Beirat Gerda Müller-Häcker, die seit 24 Jahren im Amt ist, sowie Sonja Schulz. Neue Beisitzerin ist Karolin Reppe, nachdem sich Ingrid Möhle nicht mehr zur Wahl stellte.

Nach 28 Jahren ist Helmut Henninger als Kassenprüfer ausgeschieden. Ihn ersetzt Michaela Würtz. Harald Kübler bleibt zweiter Kassenprüfer. Er hatte zuvor den Kassenbericht von Birgit Lücke als ordnungsgemäß und mit gutem Ergebnis bestätigt.

Ausstellungen zum Ortsjubiläum

„Wir arbeiten dafür, dass Menschen zusammenfinden können, die gerne kreativ sind“, so Rosemarie Grathwohl. Der Kunstkreis stehe für „Austausch und Gemeinsamkeit“. Sie verwies in ihrem Jahresbericht auf etliche Veranstaltungen und gemeinsame Unternehmungen – auf monatliche Treffen im Vereinsraum, auf Kreativtage und Kunstkurse im Vereinsraum, auf den jährlichen Kunstmarkt in der Gemeindehalle,einen Tag der offenen Tür und auf Ausstellungen in der Bergvogtei Neubulach, im Bürgerbüro Nagold und im Rathaus von Altensteig.

Zum 750-jährigen Bestehen Ebhausens präsentierten die Kunstkreis-Mitglieder eine vielgelobte Ausstellung im Rathaus Ebhausen unter dem Titel „Die Schönheit des Alltäglichen“ und eine Freiluftausstellung mit eigens geschaffenen, wetterbeständigen Bildern beim evangelischen Gemeindehaus.

Die Beteiligung am Dorfjubiläum bezeichnete die Vorsitzende als Selbstverständlichkeit, schließlich zähle der Kunstkreis zur Ebhausener Vereinslandschaft und genieße „das Privileg, seit Mitte der 80er-Jahre kostengünstig den Vereinsraum in der Alten Schule nutzen zu dürfen“. Regelmäßig im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde sichtbar zu sein, sei einfach angebracht.

Mitglieder für Vereinstreue geehrt

Rosemarie Grathwohl zählte in ihrem Jahresbericht schließlich auch Einzelausstellungen von Mitgliedern auf, die gerne auch von Kunstkreis-Mitgliedern in Gruppen besucht wurden. Sie berichtete außerdem von den einmal im Monat angesetzten Urban-Sketching-Terminen und einem Kunst-Ausflug nach Stuttgart zu den aktuellen Ausstellungen von Katharina Grosse, vom Künstlerbund und im Kunstmuseum.

Für 2026 stehen wie gewohnt wieder Ausstellungen, Kunstkurse und gemeinschaftliche Unternehmungen im Jahresprogramm des 51 Mitglieder zählenden Kunstkreises, unter anderem die Beteiligung am „Markt der Möglichkeiten“ der Gemeinde.

Für langjährige Mitgliedschaft ehrten die Versammlungsteilnehmer schließlich vier Mitglieder: Margit Valjak für 30 Jahre, Karin Fiedler und Renate Brixer für jeweils 15 Jahre und Silke Lenz für zehn Jahre.