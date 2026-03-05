Ebhauser Verein: Kunstkreis zeigt sich bei „Markt der Möglichkeiten“

Der Kunstkreis Oberes Nagoldtal (KKON) setzt auf Kontinuität und bestätigte seine Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern.
Vorsitzende Rosemarie Grathwohl wurde einstimmig wieder gewählt und ist damit seit dem Jahr 2000 ununterbrochen in diesem Amt an der Vorstandsspitze engagiert. Bestätigt wurden auch ihre Stellvertreterin, Heidi Lutz, die das Amt bereits seit 13 Jahren ausübt, sowie Birgit Lücke als Kassenwartin und Margit Valjak als Schriftführerin. Wie bereits die beiden langjährigen Vorsitzenden erhielt auch Margit Valjak für stolze 22 Jahre als Schriftführerin viel Beifall von den Anwesenden.