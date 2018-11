Ebhausen Woher der Wetzelweg den Namen hat

Persönlichkeiten besonderer Natur verbergen sich hinter dem Straßennamen Wetzelweg, der sich oberhalb von Rathaus und Kirche in Ebhausen befindet. Denn die Wetzel waren im 14./15. Jahrhundert die Verwalter von Ebhausen. Die Grafen von Hohenberg beauftragten als Lehensherren niedrige Adelsfamilien mit der Verwaltung und Rechtsprechung der Gebiete. Diese bekamen als Gegenleistung Lehen, also Dörfer, Ländereien, die ihnen den Lebensunterhalt sichern sollten. Für besondere Verdienste wurden ihnen aber auch Güter als Eigentum überlassen. So waren die Vögte von Wöllhausen ab etwa 1200 bis 1300 zuständig für die Verwaltung von Wöllhausen und Ebhausen. Doch dann ging es bergab mit ihnen, 1330 übergaben sie ihren letzten Besitz dem Kloster Herrenalb. Graf Burkhard von Hohenberg holte bereits 1320 die Wetzel als neues Dienstmannen-Geschlecht nach Ebhausen, sie waren bis zum Ende des 15. Jahrhunderts dann die Verwalter für beide Orte. Doch wo sollten sie wohnen? Vermutlich war die Burg am Stuhlberg noch von den Vögten bewohnt, so zog es die Wetzel auf die Sonnenseite von Ebhausen.

Mit dem Straßennamen-Projekt ist es für das Forum allerdings in Sachen Beschilderung nicht getan. Für das kommende Jahr 2019 sind weitere Beschilderungen geplant – und zwar an historisch wichtigen Gebäuden des Ortes. Auf diesen Schildern soll dann die Geschichte des jeweiligen Gebäudes beschrieben sein, wie Gerhard Werner und Christel Hellwig beim Vor-Ort-Termin für das Straßennamens-Projekt verrieten.