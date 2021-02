Ebhausen Waldkindergarten startet im Frühjahr

Beteiligte stellen sich vor

Leonie Blum – Leitung: "Mein Name ist Leonie Blum, ich bin 23 Jahre alt und wohne in Oberschwandorf. Meine Ausbildung zur Erzieherin habe ich 2017 bei der Stadt Stuttgart abgeschlossen. Anschließend begann ich meine Tätigkeit im Kindergarten Sonnenstrahl in Ebhausen. Zusätzlich habe ich eine Weiterbildung zur Wald- und Wildnispädagogin absolviert. In meiner Freizeit gehe ich gerne im Wald spazieren. Es macht mir immer wieder Spaß, neue Wege zu erkunden. Ich freue mich schon sehr mit ihren Kindern den Wald und die Umgebung zu entdecken."

Jennifer Rieger: "Ich heiße Jennifer Rieger, bin 25 Jahre alt und wohne in Pfalzgrafenweiler. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur unterwegs und gehe regelmäßig wandern. Außerdem koche und backe ich gerne. Schon 2011 war ich für ein Jahr in einem Waldkindergarten tätig. Danach habe ich meine Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin in Hausach an der Paritätischen Berufsfachschule absolviert. Seit 2015 arbeite ich als Erzieherin. Schon seit langem war es mein Ziel, in einem Waldkindergarten arbeiten zu können. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass es nun soweit ist."

Unter der Mailadresse waldwichtel@ebhausen.de können noch Kinder angemeldet werden.