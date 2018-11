Ebhausen Unternehmer tagen beim Wirtschaftsforum

Wenn es jedoch gelingt, die Ausbildungsinhalte und den Umgang miteinander so zu gestalten, dass die angehenden Fachkräfte auch selbstbestimmt arbeiten können, dass sie so eingesetzt und behandelt werden, dass sie Freude an der Arbeit haben, dann spreche sich dies im Zeitalter sozialer Netzwerke extrem schnell herum. Diese positive Wirkung ist die beste Grundlage dafür, diese jungen Nachwuchskräfte an den Betrieb zu binden. Darüber hinaus stellte Martina Lehmann vielfältige Angebote der Agentur für Arbeit vor, welche sie den Unternehmen anbieten können: über Eingliederungszuschüsse bis hin zur Förderung der Qualifizierung von Beschäftigten. Dem Dank an Lehmann für die "spannenden Impulse" schloss sich der gemütliche Teil des Wirtschaftsforums mit intensiven Gesprächen an.