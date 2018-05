Ebhausen Stromverbrauch sinkt weiter

Wie Hauptamtsleiterin Kathrin Holder den Räten in der jüngsten Sitzung mitteilte, sei der Stromverbrauch im vergangenen Jahr erfreulicherweise weiter gesunken. Die Zahlen machen deutlich, dass sich die Umstellung bei der Straßenbeleuchtung auf LED lohne. Immerhin konnten die Stromkosten in diesem Bereich erneut um 15,3 Prozent gesenkt werden – und das trotz einer gestiegenen Zahl von Leuchtpunkten. Unterm Strich entspreche der reduzierte Stromverbrauch immerhin einer Ersparnis von rund 12 794 Euro, so der Energiebericht.

Auch Heizkosten mit sinkender Tendenz

Doch auch in den gemeindeeigenen Gebäuden und Einrichtungen konnten in Sachen Strom eine Ersparnis von 12,6 Prozent erzielt werden. Ursächlich dafür ist unter anderem der Austausch der Förderpumpen im Wasserwerk oder die sukzessive Umstellung auf LED in allen kommunalen Gebäuden.