Ebhausen Sechs Kilometer gegen den Durst

Ebhausen. Weil die Versorgung mit sauberem Trinkwasser in vielen Ländern keine Selbstverständlichkeit ist, beteiligte sich die Gemeinde Ebhausen am globalen Aktionstag der Kinderhilfsorganisation World Vision zugunsten sauberen Trinkwassers.

30 Läufer machten sich auf den Weg

30 Teilnehmer konnte Bürgermeister Volker Schuler am Start bei der Lindenrainschule begrüßen, wobei der Rathauschef in die Rolle des Schirmherrn und Walkers schlüpfte. Wie Volker Schuler, der selbst zwei Patenkinder über World Vision unterstützt, erläuterte, müssten in Afrika viele Kinder täglich eine sechs Kilometer zurücklegen, um an Trinkwasser zu kommen.