Am Tag der deutschen Einheit, am Mittwoch, 3. Oktober, findet wieder das schon traditionelle Mostfest in Rotfelden statt. Es wird veranstaltet vom Rotfelder Heimat- und Kulturverein und beginnt um 12 Uhr am Backhaus. Mit alten Gerätschaften, Obstmahle und Presse wird Süßmost frisch gepresst. Dazu gibt es Zwiebelkuchen direkt aus dem Backhaus vom Holzbackofen. Die Mitglieder des Vereins sorgen für das leibliche Wohl mit Getränken und Rote vom Grill. Foto: Lang