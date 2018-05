Ebhausen Mischung aus Party und Hock

Das Backhausfest ist die größte und wichtigste Veranstaltung des Sportvereins, mit dessen Erlös der sportliche Betrieb finanziert wird, wie Birgit Waidelich anmerkte.

So spielte es dem TV gut in die Karten, dass der Platz vor dem Rathaus brechend voll war, als DJ Tash und Sängerin Vannika aus Ebershardt für tanzbare Rhythmen und eine tolle Partystimmung sorgten. Hoch her ging es ebenso an der Cocktailbar.

Stöbern und Feilschen beim Kunst- und Antiquitätenmarkt

Zum Gelingen trug in der 33. Festauflage die Mischung aus gemütlichem Hock mit Musik und Trödelmarkt sowie der Party am Vorabend bei. Der Kunst-, Antiquitäten- und Flohmarkt bildete auch in diesem Jahr wieder einen Anziehungspunkt für Schnäppchenjäger. An den zahlreichen Ständen entlang der Marktstraße konnten die Besucher nach Herzenslust stöbern und feilschen.

Für gute Stimmung auf dem Marktplatz sorgten am Sonntag nach dem Festgottesdienst das Duo "Quetsch & Glampf" mit Uwe Rexer und Werner Majer sowie der Ebhauser Musikverein mit flotten Klängen. Viel Beifall gab es ebenso für die "Flying Teens" aus Rohrdorf.

Beim Rahmenprogramm hatten die Veranstalter ebenso an die kleinen Festbesucher gedacht: Für sie gab es eine Hüpfburg, ein Karussell und Kinderschminken.