Ebhausen Metzgerei in neuen Händen

Dabei hatte Ernst Braun in der Vergangenheit immer wieder auf die veränderten Situationen am Markt reagiert und den Metzgereibetrieb mit viel Herzblut weiterentwickelt. Zum Beispiel mit elf Kühlautomaten in verschiedenen Unternehmen in Altensteig und Nagold, die täglich mit frisch belegten Brötchen beliefert wurden. Bis zum coronabedingten Lockdown lief daneben der Partyservice für verschiedene Evens mit bis zu 150 Personen sehr gut, aber durch die Pandemie sind in diesem Jahr ebenfalls die Vereinsfeste weggebrochen, die von der Metzgerei Braun ansonsten beliefert wurden.

In die Fußstapfen von Ernst Braun wird nun Josip Petretic treten, der in Kroatien das Metzgerhandwerk erlernt hatte. Seit 2015 ist der 32-jährige in Deutschland tätig – und in diesem Frühjahr absolvierte er in Augsburg erfolgreich den Meisterbrief als Metzger. Wie Josip Petretic deutlich macht, hat er zwar noch einige Ideen in der Hinterhand, doch werde er die Automaten und den Partyservice auf jeden Fall in bewährter Weise weiterführen.