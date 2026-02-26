Ebhausen: Mattis Hausdorf stellt erneut württembergischen Rekord auf

Jung-Bogeschütze Mattis Hausdorf vom Schützenverein Ebhausen glänzt schon seit Wochen und Monaten mit sehr guten und stabilen Wettkampfergebnissen. Aktuell hat er beim 14. Bogen-Hallen-Turnier in Karlsruhe seinen eigenen württembergischen Landesrekord in dieser Saison zum vierten Mal verbessert und mit 528 Ringen eine neue Bestmarke in der Altersklasse Blankbogen Schüler gesetzt.

Von seinem alten Rekord mit 508 Ringen ging es ab dem Turnier in Messkirch (521) über die Kreismeisterschaft in Mönsheim (527), die Landesmeisterschaft in Ditzingen (wieder 527, aber eine höhere Anzahl an Zehnern) bis zum Turnier in Karlsruhe beständig nach oben.

Medaille scheint möglich

Vom 6. bis 8. März findet in Berlin die deutsche Meisterschaft mit insgesamt 570 Teilnehmern statt. Mattis Hausdorf hat sich dafür qualifiziert und den Start in Karlsruhe als Generalprobe betrachtet. Die hat er mit Bravour bestanden und somit scheint eine Medaille in Berlin im Bereich des Machbaren zu sein, zumal sein Landesrekord nur fünf Ringe unter dem aktuellen deutschen Rekord (533) liegt. Vater und SVE-Jugendtrainer Pirmin Hausdorf wird natürlich mit dabei sein.