Ebhausen: Mattis Hausdorf stellt erneut württembergischen Rekord auf

Zum vierten Mal in dieser Saison hat Mattis Hausdorf vom SV Ebhausen einen neuen württembergischen Rekord aufgestellt.
Jung-Bogeschütze Mattis Hausdorf vom Schützenverein Ebhausen glänzt schon seit Wochen und Monaten mit sehr guten und stabilen Wettkampfergebnissen. Aktuell hat er beim 14. Bogen-Hallen-Turnier in Karlsruhe seinen eigenen württembergischen Landesrekord in dieser Saison zum vierten Mal verbessert und mit 528 Ringen eine neue Bestmarke in der Altersklasse Blankbogen Schüler gesetzt.