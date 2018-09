Ebhausen Lindenrain-Schule für die Zukunft gerüstet

Begrüßt wurden und unterstützt werden die Fünftklässler an ihrer neuen Schule zudem durch Paten aus den Klassen 6. Bei der Einschulungsfeier zeigten sich Schulleiter Matthias Fröhlich und die Elternbeiratsvorsitzende Carmen Feuerbacher erfreut über die Zweizügigkeit in der Gemeinschaftsschule, die mittlerweile in die dritte Runde geht und sich somit etabliert.

Und am Samstag komplementierten 48 Erstklässler die Schulgemeinschaft an der Lindenrain-Schule in Ebhausen mitsamt der Außenstelle in Rotfelden. Die Schulstarter wurden nach einem Gottesdienst bei einer abwechslungsreichen Feier begrüßt und freuten sich anschließend über ihre erste Unterrichtsstunde bei den Klassenlehrerinnen Dorothea Lehre, Diana Rapp, Romina Walz und Rebecca Vollmond.

Das Lehrerteam in der Lindenrain-Schule hat sich weiter mit zwei Grundschullehrkräften, zwei Sekundarstufenlehrkräften, einer Gymnasiallehrerin und einer Förderschullehrkraft verstärkt. So freut sich Schulleiter Matthias Fröhlich darüber, dass alle Bereiche in seiner Gemeinschaftsschule abgedeckt sind. Insgesamt sei so eine exzellente Struktur für die nächsten Jahre geschaffen: eine dreizügige Grundschule und eine zweizügige Sekundarstufe mit einer zehnten Klasse.