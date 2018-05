Ebhausen Laufaktion für sauberes Wasser

Der "Global 6K Walk & Run" findet am Samstag, 19. Mai, statt. An diesem Tag werden über 60 000 Läufer auf fünf Kontinenten an den Start gehen. In Afrika beispielsweise müssen viele Kinder täglich eine Strecke von sechs Kilometern bewältigen, um an Trinkwasser zu kommen.

Deshalb ist beim Aktionstag das Ziel, gemeinsam eine Strecke von sechs Kilometer zu bewältigen. Es gibt die Möglichkeit entweder zu Walken oder zu Laufen. Treffpunkt in Ebhausen ist um 10 Uhr an der Sporthalle, um von dort aus gemeinsam zu starten. Die Strecke ist entsprechend vorbereitet. Bürgermeister Volker Schuler hat die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen und wird nicht nur den Startschuss geben sondern auch selbst mitlaufen.

Die Aktion wird auch vom Sportkreis Calw unterstützt, und Bürgermeister Schuler betont: "Mit dieser Aktion wollen wir Spenden für Projekte in der Welt einsammeln und darauf aufmerksam machen, dass sauberes Wasser vor Ort in vielen Teilen der Welt ein Luxusgut ist".