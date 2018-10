Ebhausen Lang zeigt seine "Menschenbilder"

Ebhausen-Rotfelden. Karl Lang ist ein engagierter Bürger. In Rotfelden leitet er die Geschicke seines Heimatdorfs als Ortsvorsteher. In Ebhausen ist er als Gemeinderat aktiv. Auch sonst ist Lang für seine pragmatische und stets hilfsbereite Art bekannt. Seine Mitmenschen sind ihm wichtig. Und das ist wohl auch einer der Gründe, warum er immer wieder Menschen ins Zentrum seiner Fotografien rückt.

Aufmerksamer Zeitzeuge

Denn auch das ist Karl Lang: Ein begnadeter Fotograf, ein Welt-Reisender. Und mit seiner Kamera eben auch ein besonders aufmerksamer Zeitzeuge. Spektakuläre Landschaftsbilder sind so entstanden. Mal in der Heimat, dann wieder irgendwo auf dem Erdball, in Ägypten, Island, Nordamerika zum Beispiel. Ein zweiter fotografischer Schwerpunkt liegt bei Karl Lang mittlerweile auf dem Menschen. Auf seinen Reisen rückt er eben neben dem Land auch die Leute ins Zentrum seiner Bilder. Immer respektvoll, nie plakativ oder gar schrill. Respekt schwingt in jeder Fotografie mit. Und auch Sympathie für jene, denen er sich da neu durch seine Kamera nähert.