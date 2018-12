Ebhausen Kindergartengebühren steigen nächstes Jahr

Ebhausen. Wie Bürgermeister Volker Schuler ausführte, gebe es im Bereich von Wasser und Abwasser, wo die Gebühren zuletzt Anfang 2017 erhöht wurden, derzeit eine kleine Überdeckung – und deshalb gebe es keinen Spielraum für weitere Anpassungen. "Keinen großen Bedarf" sieht der Rathauschef ebenso für Steuererhöhungen, denn bei den Steuersätzen befinde sich Ebhausen im guten Mittelfeld der Kreiskommunen.

Unter dem Schnitt

Anpassungsbedarf hat man im Rathaus jedoch bei den Betreuungsangeboten der Gemeinde ausgemacht. Im Kindergartenbereich wurden die Elternbeiträge zuletzt für das Kindergartenjahr 2016/17 angepasst. Nach einem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats, sollen die Kindergartengebühren in Ebhausen unter den Landesrichtsätzen liegen, um die Stellung als kinderfreundliche Gemeinde zu unterstreichen. Allerdings ist man ebenfalls übereingekommen, die Gebühren in kürzeren Abständen anzupassen. So sprach Volker Schuler von einer moderaten Gebührenerhöhung und betonte: "Wir liegen trotzdem weiter deutlich unter dem Schnitt." Der Landesrichtsatz bei der Kleinkindbetreuung liege bei 365 Euro pro Monat für die Betreuung an fünf Tagen in der Woche – in Ebhausen verlange man nach der geplanten Anhebung lediglich 245 Euro für diese Leistung. Die normalen Elternbeiträge in den Kindergärten sollen im Schnitt um zehn Euro pro Monat angehoben werden, also bei einem Kind von 100 auf 110 Euro. Nachdem sich der Verwaltungsausschuss bereits im November für die Erhöhung der Betreuungsgebühren ausgesprochen hatte, verzichtete der Gemeinderat auf eine Diskussion und stimmte der Vorlage ebenfalls zu.