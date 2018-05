Ebhausen Gute Laune beim Musikverein

Zudem hatte Dirigent Ralph Gundel mit seinen Musikern ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das von Helene Fischer, DJ Ötzi und Andreas Gabalier über Abba bis hin zur traditionellen Polka reichte. Da war wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. So spannte sich der musikalische Bogen über Titel wie "Über sieben Brücken", einen Hitmix von Helene Fischer oder den Festzelt-Klassiker "Dorfkind" bis hin zum "Böhmischen Traum" oder einer Kuschelpolka.

Ein echtes Highlight war gegen Ende des Konzertes das Stück "Marsch-Konfetti": Nahezu 30 verschiedene Märsche und Melodien hat Xaver Lecheler in diesem witzigen Medley zusammengestellt. Da im ganzen Stück die "Uneinigkeit" zwischen Dirigent und Orchester dargestellt werden soll, konnte von Anfang an der Eindruck entstehen, dass die Musiker mit ihrem Orchester-Chef machen, was Sie wollen. Die einzelnen Register starteten dabei immer wieder mit neuen Stücken und brachten so den Dirigenten scheinbar zum "Verzweifeln".

Kein Wunder also, dass sich der Musikverein über ein begeistertes Publikum freuen konnte, denn der Funke sprang schnell über und es herrschte eine gute Stimmung, bei der kräftig getanzt wurde. Erst nach vier Zugaben durfte die Kapelle die Bühne verlassen.

Bierfässle als Preis

Für die größte teilnehmende Gruppe an der Hitparade hatte der Musikverein Ebhausen zudem ein 30-Liter-Bier-Fässle ausgelobt. Darüber durften sich die "Lustigen 8 und 6" freuen – ein lockerer Zusammenschluss von befreundeten Paaren.

"Das war ein rundum gelungener Abend, der unsere Erwartungen übertroffen hat", erklärte der Musiker-Vorstand.