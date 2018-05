Ebhausen Gäbler geht 2019 ins Rennen

Die Vorsitzenden der beiden Kreisverbände Calw und Freudenstadt, Thomas Blenke und Norbert Beck, begrüßten die Nominierung Gäblers auf einem der vorderen Listenplätze. "Heike Gäbler ist eine profilierte Vertreterin der Union im Nordschwarzwald. Wir begrüßen es, dass sie einen prominenten Platz auf der Liste zur Europawahl einnimmt", so Blenke und Beck.

Heike Gäbler lebt mit ihrem Mann und zwei erwachsenen Söhnen in Rotfelden. Beruflich ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrbeauftragte tätig. In ihrer Rede sagte sie: "In unserer immer mehr nach Individualität strebenden Gesellschaft muss es der CDU gelingen, möglichst viele dieser Millionen persönlichen Ich-AGs für sich zu gewinnen, deren Eigeninteressen und individuellen Bedürfnisse zu bündeln und in erfolgreiches politisches Handeln umzusetzen."

Die Kandidatin ist überzeugt, dass angesichts der Wahlergebnisse der CDU bei der letzten Landtags- und Bundestagswahl im Nordschwarzwald die CDU gerade hier vor Ort den Wählern zuhören und von den Vorteilen Europas überzeugen muss: "Nur so können die Bürger mit neuem Anlauf ein besseres Gefühl für Europa bekommen."