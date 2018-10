Ebhausen Für viele Ältere ist das Thema nicht neu

Für die Stammgäste des Café Forums, die einer Generation angehören, die den Mangel im Krieg und in der Nachkriegszeit mitgemacht haben, war das Thema nichts Neues.

Was bedeutet Nachhaltigkeit im Alltag? Angela Anding von der VHS moderierte das Gespräch, bei dem sich die Besucher engagiert einbrachten. Dass man mit Lebensmitteln sorgsam umgeht und nicht so schnell und so viel wegwirft hängt auch mit einem überlegten Einkaufsverhalten zusammen.

Artgerechte Tierhaltung ist auch ein Thema