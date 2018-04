Ebhausen Ein Mosaikstein bei der Rettung der Welt

Wie Ebhausens Bürgermeister Volker Schuler zuvor in Erinnerung gerufen hatte, engagiere sich die Kommune bereits seit zehn Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien, um die vorhandenen Ressourcen zu schonen. Doch wolle man sich ebenso verstärkt für das Thema Nachhaltigkeit und den Klimaschutz einsetzen.

Seit zwei Jahren ist man nun mit der philippinischen Insel Lubang verbunden, und Volker Schuler betonte: "Es ist schon eine tolle Geschichte, was sich in dieser Zeit alles entwickelt hat." Zwar rette man mit der Partnerschaft nicht die Welt, doch sei die Klimapartnerschaft ein kleiner Mosaikstein. Ziel sei es dabei auch, voneinander zu lernen und sich besser zu verstehen, so der Rathauschef.

Weitere Projekte in Ebhausen, wie faires Frühstück oder nachhaltige Mobilität sind ebenfalls schon auf den Weg gebracht. Wie Volker Schuler jetzt deutlich machte, könne jeder "einen kleinen Teil dazu beitragen, ohne dass er sein Leben deshalb ändern muss".

Als stellvertretender Bürgermeister von Lubang dankte Charles Villas für die Partnerschaft und Freundschaft, die Möglichkeiten für eine verbesserte Landwirtschaft in Lubang eröffnen. Er zeigte sich überzeugt davon, dass mit einem ökologischen Landbau die Ernährungssicherheit auf dem Philippinen verbessert werden kann – zumal man den "Zorn des Klimawandels" auch bereits auf der anderen Seite des Globus spürt.