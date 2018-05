Ebhausen Ebhausen lässt sich Zeit

Ebhausen. "Das ist der letztmögliche Termin", wie der stellvertretende Gemeindekämmerer Jörg Pusch in der Sitzung erläuterte – denn zu diesem Zeitpunkt läuft die Übergangsfrist zur verbindlichen Umstellung der Gemeindehaushalte auf die sogenannte "kommunale Doppik" definitiv ab.

Von der Ablösung der bisherigen kameralistischen Buchführung und Einführung der doppelten Buchführung verspricht man sich eine zielorientierte Verwaltungssteuerung. Hauptzweck der Einführung besteht darin, den politischen Entscheidungsträgern, den Bürgern und der Verwaltung ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune zu geben.

Dabei soll das Prinzip einer "Intergenerativen Gerechtigkeit" stärker in den Fokus rücken, um künftige Generationen weniger mit verbrauchten Ressourcen zu belasten. So werden künftig auch zahlungsunwirksame Größen wie Abschreibungen mit in den Haushaltsausgleich einbezogen. Damit soll sichergestellt werden, dass das kommunale Vermögen langfristig erhalten bleibt, so die Verwaltungsvorlage.