Eine nicht ganz gewöhnliche Spende erhielt der Förderverein Stationäres Hospiz von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ebhausen, Abteilung Ebershardt überreicht. Der Erlös aus dem "Kaltwassergrillen" sowie erhaltene Spenden ansässiger Firmen summierten sich auf 2300 Euro. Kommandant Sven Rothfuß berichtete: "Wir wollten auch einmal an unsere älteren Mitbürger denken und so kam die Idee auf, das Hospiz zu unterstützen." Eine kleine Abordnung brachte nun das wertvolle Geschenk persönlich in Nagold vorbei. Mit Freude nahmen die erste Vorsitzende Barbara Fischer sowie Beisitzerin Bärbel Reichert-Fehrenbach und Jutta Benz die Spende entgegen. Der Förderverein unterstützt den Aufbau des Hospiz St. Michael in Nagold durch Öffentlichkeitsarbeit und die Beschaffung finanzieller Mittel. Foto: Fritsch