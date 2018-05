Ebhausen Abteilung Ebhausen zeigt vollen Einsatz

Doch bevor es soweit war, galt es, wie bei der Nominierung gefordert, für die Abteilung das Kaltwassergrillen innerhalb von 14 Tagen zu organisieren.

Um das Grillen in so kurzer Zeit bei möglichst vielen potenziellen Gästen bekannt zu machen, trafen sich einige Kameraden der Abteilung Ebhausen an einem Sonntagmorgen um in der Nagold Fotos zu machen und einen Film zu drehen, welcher durch die sozialen Netzwerke geteilt und verbreitet wurde. Auch im Mitteilungsblatt der Gemeinde und im Schwarzwälder Boten konnte die Abteilung Werbung für die bevorstehende Veranstaltung machen.

Um den Bedingungen der Nominierung gerecht zu werden, wurde vor dem offiziellen Beginn nochmals in der Nagold ein Film gedreht, in welchem die nächsten drei Wehren für Kaltwassergrillen nominiert wurden.