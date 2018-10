Im Ebhauser Ortsteil Rotfelden wurde in allen Wohngebieten mit Ausnahme der Kreisstraßen "Tempo 30" ausgewiesen. Der Ortschaftsrat Rotfelden hat sich aus Gründen der Verkehrssicherheit für diese Maßnahme entschieden. Der Bauhof der Gemeinde Ebhausen hat in den vergangenen Tagen mehr als 20 Schilder aufgestellt, damit die Geschwindigkeitsreduzierung in allen vorgesehenen Straßen umgesetzt werden kann.