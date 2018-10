Ebhausen 2018 setzt dem Wald ziemlich übel zu

Ebhausen. In der jüngsten Sitzung informierten Bereichsleiter Johannes Fünfgeld und Revierförster Markus Schäfer über ein "forstlich schwieriges Jahr". Fünfgeld sprach von problematischen Temperaturen und einem erheblichen Niederschlagsdefizit. So sei es ab April deutlich zu warm gewesen, und die Bäume seien ohne den notwendigen Regen in Stress gekommen. Vor allem bei den Fichten sei dadurch eine Zunahme von Schäden durch den Borkenkäfer eingetreten. Hinzu kamen zwei Stürme, Burglind im Januar und ein Gewittersturm im August, die alleine im Ebhauser Gemeindewald für rund 1 250 Festmeter Sturmholz sorgten.

Unterm Strich werden in diesem Jahr statt der geplanten 2 900 Festmeter durch das Sturm- und Käferholz 3 700 Festmeter eingeschlagen. Das alles zusammen hatte im Laufe des Jahres natürlich Auswirkungen auf den Holzmarkt und Fünfgeld weiß, dass es immer schwieriger wird, Holz abzusetzen.

Trotz allem habe der Gemeindewald in Ebhausen finanziell ganz ordentlich abgeschnitten, nachdem die Holzpreise am Jahresanfang noch gut waren.