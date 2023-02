Türkei und Syrien Kaum noch Hoffnung: Mehr als 20.000 Tote nach Erdbeben

Offiziell mindestens 20.000 Tote - und es könnten noch zweimal so viele hinzukommen. Die Hoffnung, in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien noch Überlebende zu finden, geht zu Ende.