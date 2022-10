3 Die kulinarische Reise des neuen Restaurants "Eatrenalin" in Rust führt die Gäste während eines Acht-Gänge-Menüs in verschiedene Räume – unter anderem in die "Tiefen des Meeres". Foto: Eatrenalin

Für Feinschmecker gibt es ein neue "Anlaufstelle": In Rust eröffnet am 4. November das Restaurant-Konzept "Eatrenalin" neben dem Hotel Kronasar. Der Europa-Park bietet zuvor einen ersten Einblick in die kulinarische Reise.















Rust - "Sobald das Erlebnis startet, taucht man in unterschiedlichste Welten ein – und das nicht nur durch Düfte und Geschmack, sondern auch visuell, akustisch und haptisch", heißt es in einer Mitteilung des Europa-Parks. Initiatoren des neuen Gourmet-Konzepts sind der geschäftsführende Gesellschafter des Europa-Parks Thomas Mack und der Gastronomieexperte Oliver Altherr, Geschäftsführer von Marché International. Die Vision und das Ziel seien, die Gastronomie neu zu erfinden und die Gäste emotional zu berühren. Nach der Eröffnung von "Eatrenalin" in Rust werde in den nächsten Jahren die internationale Expansion angestrebt.

"Eatrenalin" stelle eine Sinnesreise dar mit einem Küchenteam aus internationalen Spitzenköchen. "Das gibt es in dieser Art weltweit nirgendwo", freut sich Mack. Die Technik für "Eatrenalin" wurde von dem Achterbahnhersteller Mack Rides in Waldkirch entwickelt, der zur Mack-Firmengruppe gehört. Das Berliner Produktionsstudio T-Rex Classics hat zudem eine eigene Musik für "Eatrenalin" entwickelt, die die Choreografie der kulinarischen Erlebnisreise auch hörbar untermalt. "›Eatrenalin‹ kombiniert ein außergewöhnliches Menü zusammen mit visuellen Eindrücken, Bewegung und Düften, bringt die Gäste an spektakuläre Orte und schafft so eine neue Restaurant-Dimension", fasst Altherr das rund zweistündige Erlebnis zusammen.

Das Erlebnis:

Die Gäste tauchen in die Tiefen des Ozeans ab und fliegen ins All – ohne auch nur einmal von ihren Stühlen aufstehen zu müssen. Während des Acht-Gänge-Menüs würden alle Sinne angesprochen: Nachdem sich in der Lounge begrüßt wurde und es ein "erfrischendes Ritual" im Raum "Waterfall" gab, werden die Reisenden ihre Plätze im Raum "Discovery" einnehmen. "Schwebend" gehe es in die "Tiefen des Meeres". Während anschließend die Gäste im Raum "Taste" verschiedene Geschmacksrichtungen – süß, sauer, bitter und salzig – probieren, werde sich der Raum den verschiedenen Aromen anpassen. Aber auch die fünfte Dimension des Geschmacks werde nicht unterschlagen: Umami. Ihr ist ein eigener Raum gewidmet, heißt es. Im "Universe" werde dann ein zweiter Hauptgang serviert. "Das Genusserlebnis wird im Raum ›Incarnation‹ zur Vollendung gebracht." Nach rund zwei Stunden gehe es zurück in die Wirklichkeit und man gelangt in die Bar. Dort können die 200 Gäste, die "Eatrenalin" an einem Abend insgesamt bereisen können, ihren Ausflug ausklingen lassen.

Die Küche:

Die Küche vereine moderne und internationale Einflüsse. Eigens dafür wurde ein europäisches Spitzenteam zusammengestellt – so zeichne sich "Eatrenalin"-Küchenchef Pablo Montoro aus Alicante verantwortlich für das Menü. Er hat als Sternegastronom bereits für das "El Bulli" in Spanien gearbeitet, das als außergewöhnlichstes Restaurant der Welt galt. Verantwortung übernehmen auch der niederländische Sous-Chef Ties van Oosten und die französisch-österreichische Chef Pâtissière Juliana Clementz. Beide haben ebenfalls in mehreren Sterne-Restaurants gearbeitet.

Die Idee:

Die Idee wurde bei einem gemeinsamen Flug im Flying-Theater "Voletarium" des Europa-Parks geboren. "Mit Oliver Altherr diskutierte ich schon vor Jahren diese Vision", erzählt Mack. Ziel sei es, der Gastronomie zusätzliche Dimensionen zu geben und die Gäste emotional zu berühren. "Es bietet die Möglichkeit, aus dem Alltag auszubrechen und dabei Kulinarik auf höchstem Niveau zu genießen", fügt Mack an.

Die Kosten:

Die Tickets für "Eatrenalin" sind ab sofort im Online-Ticketshop über die Website www.eatrenalin.de erhältlich. Die Besucher bekommen ein festes Acht-Gänge-Menü – der Mindestpreis beträgt 195 Euro. Mit einem Aufpreis lässt sich "Eatrenalin" auf verschiedene Weisen genießen, so Park.

Investition

Das Familienunternehmen investierte in das Restaurant und neu gestaltete Suiten in einem benachbarten Hotel zusammen rund 20 Millionen Euro.