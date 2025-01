Der Gastronomie-Experte Oliver Altherr ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Das berichtet der Europa-Park in einer Mitteilung.

„Der plötzliche Tod von Oliver Altherr macht uns tief betroffen. Wir verlieren mit ihm einen sehr guten Freund, einen großartigen Menschen und einen der ganz Großen der internationalen Gastronomieszene“, erklärt Thomas Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park und Geschäftsführer von Eatrenalin. Oliver Altherr, Mitgesellschafter und Geschäftsführer von Eatrenalin, sei am Neujahrstag völlig überraschend gestorben.

Er war maßgeblich am Aufbau und an der Entwicklung von Eatrenalin beteiligt. „Er war ein einzigartiger Stratege und hatte in der internationalen Gastronomie einen erstklassigen Ruf“, erklärt der Park. „Für uns war Oliver Altherr ein Glücksfall. Seine Weitsicht, sein untrügliches Gespür für Trends und sein kreatives Denken haben das Projekt maßgeblich geprägt. Er war ein Macher mit Visionen und ein Mann mit Bodenhaftung“, so Thomas Mack.

Sieg bei Meisterschaft der Jungköche

Die Karriere von Oliver Altherr begann mit einem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft der Jungköche, gefolgt von Stationen in der Spitzengastronomie in Frankreich, Hong Kong, Mexiko und Hawaii. Kurz darauf wechselte er ins Management, wo er sich als „visionäre Führungspersönlichkeit“ einen Namen machte. Als langjähriger Geschäftsführer der „Marché International AG“ war Oliver Altherr für mehr als 220 Betriebe in zwölf Ländern und damit für rund 3500 Mitarbeiter verantwortlich.

„Als gelernter Koch war er Gastgeber durch und durch. Trotz seiner zahlreichen Erfolge blieb er bis zuletzt mit Leib und Seele Koch. Sein Engagement, seine Ideen und sein unermüdlicher Einsatz haben die Branche tief beeindruckt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Thomas Mack betont: „Uns hat Oliver Altherr unglaublich viele Impulse und Ideen geliefert. Und Tag für Tag haben wir seine Liebe zum Beruf gespürt. Wir trauern um ihn und werden unser Eatrenalin, das sehr stark seine Handschrift trägt, in seinem Sinne mit der gleichen Leidenschaft und Hingabe weiterführen, wie er es uns vorgelebt hat. Die Gedanken der gesamten Familie Mack und aller Mitarbeitenden sind bei seiner Familie, seiner Ehefrau und seinen Kindern.“