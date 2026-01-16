„Eat a Cut“ in Schwenningen: Das zeichnet den neuen Burger-Imbiss aus

Burger und Kumru dominieren die Karte des Stuttgarter Imbiss „Eat a Cut“ . Nun hat auch eine Niederlassung in Schwenningen eröffnet – wir haben sie uns einmal angeschaut.
Eine neue Street-Food-Variante aus der türkischen Stadt Izmir wird auch in Deutschland immer beliebter – Kumru. Auch in Schwenningen gibt es diesen neuen Trend inzwischen – im neu eröffneten Burgerimbiss „Eat a Cut“ in der Jahnstraße. Was das Kumru so besonders macht und was das Restaurant sonst noch zu bieten hat – wir haben nachgefragt.