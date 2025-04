„Comeback Kid“, „Emil Bulls“, „Any Given Day“ und Co. wollen am Osterwochenende wieder in der Oberndorfer Neckarhalle feiern. Karten für das Festival mit 14 Bands gibt es auch zu gewinnen.

Gute Nachrichten für die Metalfans: Nur noch eine Woche, dann steigt die nächste Auflage des „Easter Cross“-Festivals.

Gute Nachricht 2 für Metal-Fans in der ganzen Region: Die geplante Baustelle in der Oberndorfer Austraße kommt. Aber sie kommt an dieser Stelle später als zunächst geplant. Was das mit dem Festival zu tun hat? Viel.

Parkplatz kann genutzt werden

Neben der halbseitigen Straßensperrung ist das Thema „Parken“ ein großes. Der „Elefantenparkplatz“, die geschotterte Fläche gegenüber der Neckarhalle, wird während der Bauarbeiten zum Bau- und Materiallager. Zwar sind jetzt bereits kleinere Flächen am Randbereich des Parkplatzes für die Maßnahme zum Hochwasserschutz beansprucht, doch wird der Hauptteil frei bleiben. Und damit die Möglichkeit, neben dem reinen Parken auch wieder so eine Idee von Festival-Flair à la „Camp and Chill“ zu leben.

Harte Musik in der Halle

Dazu gibt es allerdings harte Konkurrenz. Wörtlich und im übertragenen Sinne. Denn das Programm ist klar, „Metal rules“, gemessen am vergangenen Jahr allerdings wieder variantenreicher, doch schon für Freunde der härteren Gangart.

Und für die hat Silas Barth ein Programm geschnürt, das aufhorchen lässt. So kommen einmal mehr „Emil Bulls“, die dieses Jahr ihr 30. Jubiläum feiern, zum „Easter Cross“, um hier ihr aktuelles Programm zu präsentieren. Schon länger ist man hinter „Equilibrium“ her – und entsprechend stolz darauf, die bei Festivals wie dem „Summer Breeze“ gefeierte Band hier präsentieren zu können.

Gleich mehrere Jubiläen

Neben diesen beiden stehen am Sonntag, 20. April, auch „April Art“, die beim Jubiläumsfest der Oberndorfer Musik-Initiative (O.M.I.) 2022 im Klosterhof zu erleben waren auf der Bühne. Von „Accvsed“ hat zumindest Gitarrist Valentin Noack Neckar-Erfahrung: Mit dem Rottweiler Metalcore-Act „Avralize“ konnte man ihn vergangenes Jahr hier erleben. Mit Trash-Metal eröffnen „Endlevel“ aus Albstadt diesen zweiten Festivaltag.

Und auch für Samstag, 19. April, hat Barth Bands nach Oberndorf geholt, die aufhorchen lassen. Immerhin ist das Oberndorfer Festival im selben Teich auf Jagd wie die Kollegen von „Southside“ und Co., hinter denen nicht zuletzt ganz andere Finanzen stehen, und die mit ihrem Namen auch großzügigen Gebietsschutz einfordern.

Eine von europaweit sieben Shows

Eine dieser Bands ist „Comeback Kid“, die das „Easter Cross“-Festival für eine von nur sieben Shows europaweit ausgewählt haben. Ach ja, und auch hier ist „Jubiläum“ ein Stichwort, denn die Kanadier feiern den 20. Geburtstag ihres legendären Albums „Wake the Dead“. Mit ihnen ist das Queercore-Trio „Shooting Daggers“ unterwegs, das am Ostersamstag das diesjährige „Easter Cross“ eröffnet.

Dann werden auch „Backstabbed“ aus der Ortenau nach längerer Live-Pause wieder auf der Bühne zu erleben sein. Es gibt ein Wiedersehen mit dem Metalcore-Quintett „Any Given Day“ aus dem Ruhrpott. Und nachdem der „ESC“-Traum für „From Fall to Spring“ für dieses Jahr ausgeträumt ist, hat die Nu-Metal-Truppe den Kopf frei für Festivals wie das in Oberndorf.

Insgesamt 14 Bands sind an den beiden Tagen zu erleben. Die Stadtjugendpflege ist mit im Boot, das Jugendamt hat grünes Licht gegeben: Auch Jugendliche dürfen an den beiden Tagen bis 1 Uhr mitfeiern – dann ist ohnehin Konzertende. Verpflegen kann man sich gerne an drei Food-Trucks mit Festival-Erfahrung.

Hier kann man gewinnen

Und noch einmal gute Nachrichten für Metal-Fans aus der Region: Der Schwarzwälder Bote verlost zweimal zwei Tickets. Mitmachen ist einfach. In die Verlosung kommt jeder, der am Samstag, 12. April, zwischen 10 und 22 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Easter Cross“ an die Adresse redaktionoberndorf@schwarzwaelder-bote.de schickt. Berücksichtigt werden nur E-Mails, die Namen, Adresse und eine Telefonnummer, unter der Teilnehmer zu erreichen sind, enthalten.

Tickets

Karten im Vorverkauf

zu 84,90 (Festivalpass) beziehungsweise 54,90 Euro (Tagesticket) gibt es www.easter-cross.de/tickets, während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im Rathaus Oberndorf und im Balinger „Sonnenkeller“.