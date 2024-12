Die beliebte Fußball-Simulation EA FC (ehemals Fifa) funktioniert am Mittwoch nicht. Die Server des Spiels waren laut offizieller Seite von EA Sports nicht online. Das gilt auch für die Vorgängerversion aus dem Jahr 2024.

Grund dafür dürfte ein Update sein, das sogenannte „Frost Update“. „Scheint Probleme zu geben in Ultimate Team. Sobald ich in Rivals, Champions oder anderen Modi spielen will, kommt eine Fehlermeldung: Das Einsteigen in eine Partie ist vorübergehend deaktivier“, schrieb ein User im Netz.

Laut dem „Mirror“ wird das Update für alle gängigen Plattformen ausgerollt. Demnach wird es Neuerungen in den folgenden Bereichen geben: