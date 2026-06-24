E5-Treffen in Berlin: Europäer stimmen sich vor Nato-Gipfel ab

Der G7-Gipfel scheint Europäer und Amerikaner wieder näher zusammengebracht zu haben. Bald steht aber die nächste Bewährungsprobe für die transatlantische Partnerschaft an.
Berlin - Zwei Wochen vor dem Nato-Gipfel in der Türkei stimmen sich die Staats- und Regierungschefs fünf mächtiger europäischer Mitgliedstaaten in Berlin ab. Bei dem Treffen auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird es um die weitere Unterstützung der Ukraine, die Rolle der Europäer bei der Lösung des Iran-Konflikts und die Lastenverteilung zwischen den Nato-Staaten gehen.