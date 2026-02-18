E-Werk schickt Generatoren: Wie Hilfsgüter aus Lahr in der Ukraine stets ihr Ziel finden

Eine Delegation aus Lahr hat die befreundete Stadt Kalusch in der Ukraine besucht. Die Teilnehmer konnten sich überzeugen: Spenden kommen an, wo sie gebraucht werden.
Ein Lagerraum im Zentrum von Kalusch. Pappkartons stapeln sich an den Wänden. Die ukrainische Flagge weist darauf hin, dass es Hilfsgüter für die Menschen im Kriegsland sind. Ansonsten sieht man... das Logo der Lahrer Firma Nestler? „Diese Kartons habe ich gepackt“, klärt Gabriele Rauch auf. Sie zeigt der Lahrer Delegation stolz den Ort, von dem aus die Spendengüter aus Lahr weiterverteilt werden.