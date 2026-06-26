E-Werk informiert: Netzengpass in Lahr könnte die Strompreise steigen lassen

Der Netzengpass hat wohl konkrete Auswirkungen auf viele Lahrer: Zum einen könnten sich Entgelte erhöhen, zum anderen denkt das E-Werk über Gasturbinen nach.
Unternehmen, die etwa eine Produktionsstätte mit einem Stombedarf von mehr als einem Megawatt bauen wollen, schauen aktuell in die Röhre. Grund ist ein Engpass im 110 Kilovolt-Netz der Netze BW, über den das E-Werk schon im April informiert hat. Nun hat der Energieversorger im Lahrer Gemeinderat noch einmal ganz gezielt die Öffentlichkeit mitgenommen. Denn auf die Bürger könnte einiges zukommen.