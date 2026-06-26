E-Werk informiert: Netzengpass in Lahr könnte die Strompreise steigen lassen

Der Netzengpass hat wohl konkrete Auswirkungen auf viele Lahrer: Zum einen könnten sich Entgelte erhöhen, zum anderen denkt das E-Werk über Gasturbinen nach.

Unternehmen, die etwa eine Produktionsstätte mit einem Stombedarf von mehr als einem Megawatt bauen wollen, schauen aktuell in die Röhre. Grund ist ein Engpass im 110 Kilovolt-Netz der Netze BW, über den das E-Werk schon im April informiert hat. Nun hat der Energieversorger im Lahrer Gemeinderat noch einmal ganz gezielt die Öffentlichkeit mitgenommen. Denn auf die Bürger könnte einiges zukommen.

Matthias Heck, Technischer Geschäftsführer beim E-Werk, verdeutlichte die Problematik: Ein Megawatt entspreche in etwa so viel wie vier Schnellladesäulen benötigen. Einige Projekte – wie der Lkw-Ladepark der Firma Günther oder auch das Lahrer Klinikum – fallen deutlich darüber und stehen „auf der Liste nicht realisierbarer Projekte“. Für das Klinikum werde man eine Alternativlösung finden, der Bau soll nicht am Stromanschluss scheitern. Heck stellte Umspannungen im Mittellastnetz in Aussicht.

Abhilfe schaffe auch in Lahr eine Verstärkung des Umspannwerks in Weier, zudem soll ein Ausbau der 110-KV-Kabeltrasse nach Seelbach erfolgen. „Das Ziel ist, mehr Leistung von der Umspannanlage dort zu transportieren“, so Heck. Das Projekt, wie auch ein Ausbau der Trasse nach Friesenheim, schlage jedoch mit zwei Millionen Euro zu Buche. Insgesamt, so Finanzvorstand Martin Wenz, investiere man 60 Millionen Euro jährlich in den Netzausbau. Man werde aber auch prüfen, konventionelle Stromerzeugungen in Lahr aufzubauen, um witterungsunabhängig Spitzenlastzeiten abdecken zu können. Auf Nachfrage von AfD-Stadtrat Benjamin Rösch, der schon das „Scheitern der Energiewende“ verkündete, bekräftigte Wenz, dass er dabei etwa an Gasturbinen denke.

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Sven Täubert (Grüne) entgegnete: „Die Energiewende ist eigentlich ein Erfolg. Wir sind nur zu langsam, den Strom von Norden nach Süden zu bringen.“ Windkraft, so der Fraktionsvorsitzende weiter, könne vor Ort einen Beitrag leisten. Das sah auch Hermann Kleinschmidt (SPD) so: „Wir brauchen Windkraftanlagen und Leitungen. Sonst leidet der Industriestandort Lahr darunter. „Die Genehmigungsverfahren sind das Hauptproblem“, ließ Eberhard Roth (Freie Wähler) verlauten.

Ilona Rompel stellte die entscheidende Frage

Die entscheidende Frage aus Sicht vieler Lahrer stellte Ilona Rompel (CDU): „Kommen Kosten auf die Endverbraucher zu?“ Wenz entgegnete, dass das E-Werk mit seinen Investitionen nicht in einer Verlustzone rutschen will. „Die ganze Geschichte zahlt am Ende der Endverbraucher über das Netzentgelt“, verhehlte er nicht.

Das Ziel sei, so Heck, bis 2031 zumindest einen Teil des Netzengpasses zu beheben. Zehn Megawatt Leistung könnten bis dahin möglich sein, „die Liste ist dann aber schnell aufgebraucht“, verdeutlichte er. Bei der Netze BW werde es wohl noch bis 2037 dauern, bis der Netzengpass vollständig behoben ist. Das E-Werk, die Verwaltung und die Räte forderten daher vor allem die Politik auf, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. „Es kann nicht sein, dass man sechs Jahre, davon viereinhalb Jahre Genehmigung, braucht, um einen Hochspannungsmast zu realisieren“, erklärte OB Markus Ibert.

Brandbrief an Özdemir

Ibert und sein Offenburger OB-Kollege Marco Steffens haben, so der Lahrer Rathauschef, erst kürzlich einen Brandbrief an den neuen Ministerpräsidenten Cem Özdemir verfasst. „Wir haben noch keine formale Rückmeldung“, informierte der OB dazu.