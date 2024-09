E-Tretroller: Verband: E-Scooter-Nachfrage steigt - Keine Eintagsfliege

2 Vielen gelten die Scooter als Ärgernis, weil Nutzer sie nicht richtig parken (Archivbild). Foto: Britta Pedersen/dpa

Vor fünf Jahren wurden die Elektro-Tretroller in Deutschland zugelassen - seither wird hitzig über ihre Sicherheit und den Umweltnutzen diskutiert. Die Branche ist optimistisch.









Berlin - Die Anbieter von E-Scootern sehen trotz aller Diskussionen rund um den Elektroroller und der wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Branche kein Ende der Nachfrage. "Die geteilte Mikromobilität kratzt noch nicht mal an dem Potenzial, was eigentlich möglich ist in der Zukunft", sagt Alexander Jung, Sprecher der Arbeitsgruppe Mikromobilität beim Interessenverband Plattform Shared Mobility. "Die Nachfrage wächst von Jahr zu Jahr."