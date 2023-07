In der Nacht auf Dienstag ist in eine Gaststätte am Marktplatz eingebrochen worden, die Täter sind noch unbekannt.

In der Nacht auf Dienstag sind in der Zeit zwischen 0.15 und 10.45 Uhr Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße „Marktplatz“ eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich laut Polizei Zutritt zum Gastraum, indem sie den Schließmechanismus der Haupteingangstür manipulierten und anschließend eine Stahlgittertür im ersten Obergeschoß aufbogen.

Im Inneren der Gaststätte durchwühlten sie verschiedene Schubladen und warfen Stühle, Gläser und Aschenbecher auf den Boden, heißt es von der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurden rund 20 E-Shisha-Einweggeräte der Marke „Reymont Meta I - Blackcurrate Ice“ sowie ein Bedienungsgeldbeutel mit etwa 200 Euro Wechselgeld gestohlen, so die Polizei.

Das Polizeireviers Lahr hat die Ermittlungen aufgenommen, um Hinweise wird unter Telefon 07821/27 70 gebeten.