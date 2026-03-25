E-Scooter-Tag in Rottenburg: Sicherheitstag nach tödlichem Unfall

Nach einem tödlichen Unfall informiert die Polizei in Rottenburg über Regeln für E-Scooter. Beim Sicherheitstag klären Beamte über Tempolimits, Bußgelder und Risiken auf.
„Der E-Scooter ist kein Spielgerät“, sagt die erste Polizeihauptmeisterin Stefanie Borzym. Und: „In der Rottenburger Innenstadt sind keine E-Scooter erlaubt.“ Gemeinsam mit Fabian Schnaidt von der Stadt Rottenburg und der ersten Polizeihauptmeisterin Jelena Vicentijevic organisierte sie einen Sicherheitstag auf dem Rottenburger Marktplatz. Polizeihauptmeisterin Jelena Vicentijevic berichtet, dass die polizeiliche Präventionsarbeit ganz ihre Welt sei. Sie ist derzeit Hospitantin bei der Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen und ist „begeistert von der Prävention“.