Teils passieren schwere Unfälle, und die Fahrer entwischen unerkannt: Eine Stadt in Nordrhein-Westfalen hat genug von manchen E-Scooter-Nutzern. In VS sind die Roller zwar auch für manche ein rotes Tuch. Doch Gelsenkirchen ist nicht VS. Scooter-Rowdys hätten in der Doppelstadt ein Problem.